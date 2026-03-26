Nach zwei Unentschieden und dem unglücklichen Aus im Verbandspokal-Halbfinale sucht der TuS Mechtersheim den Weg zurück in die Erfolgsspur.

Die Aufgabe am Sonntag (15 Uhr) ist zumindest unangenehm, denn der SV Alemannia Waldalgesheim grüßt von Tabellenrang fünf. „Wir wissen, dass wir im Hinspiel nach schwacher Leistung 0:2 zurücklagen. Sie können eigentlich frei aufspielen, sind im Niemandsland der Tabelle“, sagt TuS-Coach Nauwid Amiri im Gespräch mit unserer Zeitung.

Das Hinspiel gewannen die Mechtersheimer noch mit 3:2. „Wir wissen aber eben auch, dass sie zuletzt 0:1 gegen Steinbach und 1:2 gegen den FK Pirmasens II zu Hause verloren haben“, sagt Amiri, der sich – gewarnt – auf einen angeschlagenen Boxer mit Trotzreaktion gegen den Ligaprimus einstellt. Der Übungsleiter macht keinen Hehl daraus, dass er mit den jüngsten Ergebnissen und auch der Leistung nicht zufrieden war.

Trainer Amiri begründet die Punktverluste

Aber er betont auch, unter welchen Umständen diese zustande kamen. „In Hohenecken haben wir 25 Minuten mit drei Mann in Unterzahl gespielt. Gegen Hüffelsheim steckte uns das Pokalspiel in den Knochen, das doch mehr Kraft gekostet hatte, als ich zuvor nach vier Tagen vermutet hatte. Alle gingen auf dem Zahnfleisch.“

Zudem könne der TuS Ausfälle wie die von Torjäger Andrew Wooten und Abwehr-Ass Edonart Leposhtaku nach ihren Rot-Sperren nicht eins zu eins ersetzen. „Andrew hätte mit seiner Qualität vielleicht ein viertes Tor gegen Hüffelsheim gemacht. Edonart gibt auch seinen Nebenleuten eine spürbare zusätzliche Sicherheit, von der Daniel Evrard und Mate Bozic profitieren.“

Helbig als Sechser besser aufgehoben

Auch in Waldalgesheim fehlen Wooten und Leposhtaku, der Kader bleibt wohl unverändert. Jedoch überlegt Amiri, die Startelf auf ein, zwei Positionen umzubauen. „Leander Helbig kann Innenverteidigung, aber er ist auf der Sechs besser aufgehoben“, denkt er laut nach. Entscheidend seien auch letzte Trainingseindrücke.

Bitter sei gewesen, dass vor den Gegentoren gegen die Spielgemeinschaft Hüffelsheim jeweils krasse individuelle Fehler zu beobachten waren, die der Gegner auch eiskalt genutzt habe. Dies gelte es nun zu unterbinden. Eines sei klar: „Wir wollen die drei Punkte, denn unser Vorsprung auf Zeiskam ist nun erst einmal auf vier Zähler geschrumpft.“