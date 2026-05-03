Fussball Verbandsliga Südwest: TuS Mechtersheim ist Meister und Aufsteiger, Magin hört auf

Macht seinen Job: Torjäger Andrew Wooten (weiß) erlöst TuS Mechtersheim, hier im Spiel gegen TSG Bretzenheim.
Macht seinen Job: Torjäger Andrew Wooten (weiß) erlöst TuS Mechtersheim, hier im Spiel gegen TSG Bretzenheim.

Der TuS Mechtersheim ist vorzeitiger Meister der Verbandsliga Südwest und nach einem Jahr Rückkehrer in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Am Sonntag setzte sich die Mannschaft von Erfolgstrainer Nauwid Amiri mit Mühe beim TuS Marienborn 2:0 (0:0) durch. Torjäger Andrew Wooten erlöste Mechtersheim mit dem 1:0 in der 79. Minute. Mit dem Schlusspfiff fiel das 2:0 durch Endurance Edosomwan. TuS-Sportdirektor Heiko Magin gab derweil bekannt, dass er seinen Posten zugunsten von Sponsor Osman Boyraz räumt.

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