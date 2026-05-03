Der TuS Mechtersheim ist vorzeitiger Meister der Verbandsliga Südwest und nach einem Jahr Rückkehrer in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Am Sonntag setzte sich die Mannschaft von Erfolgstrainer Nauwid Amiri mit Mühe beim TuS Marienborn 2:0 (0:0) durch. Torjäger Andrew Wooten erlöste Mechtersheim mit dem 1:0 in der 79. Minute. Mit dem Schlusspfiff fiel das 2:0 durch Endurance Edosomwan. TuS-Sportdirektor Heiko Magin gab derweil bekannt, dass er seinen Posten zugunsten von Sponsor Osman Boyraz räumt.