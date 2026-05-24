Mit Sommerfußball, das hat auch der scheidende Sportdirektor Heiko Magin bestätigt, verabschiedete sich Meister TuS Mechtersheim aus der Verbandsliga.

Am Sonntag gab es im Heimspiel gegen Kellerkind VfB Bodenheim eine 2:3 (1:2)-Niederlage. „In den letzten drei Spielen war der Flow raus“, so Magin angesichts des früh feststehenden Titelgewinns im Gespräch mit unserer Zeitung. Talha Baylan glich das 0:1, Aleksandar Biedermann in seinem Abschiedsspiel den neuerlichen Rückstand aus, ehe Mechtersheim in der Nachspielzeit das 2:3 kassierte.

Ohnehin standen die Stunden an der Kirschenallee im Zeichen des Adesagens. Auch Marc Barisic kam noch mal zum Einsatz. Vor dem Anpfiff erhielten die Abgänger Trikots mit dem Meisterslogan. Magin nahm Verpflegungsgutscheine entgegen und bedankte sich bei Trainer Nauwid Amiri und Vorsitzendem Holger Lorfing mit einem speziellen Shirt.

Anruf Amiri

Noch einmal blickte er auf die Zeit vor eineinhalb Jahren zurück, als Amiri, er und andere beim TuS in schwieriger Lage übernahmen: „Ohne die Anrufe von Nauwid bei mir und mir bei Holger Lorfing hätte es keinen Aufstieg gegeben“, kommentierte er das entscheidende Treffen am Rhein. Nach seinem dritten Engagement in Römerberg sei Mechtersheim schon so etwas wie sein Verein.

Magin: „Der TuS ist gut geführt und hat einen überragenden Vorstand.“ Ob Rasenmähen, Getränke besorgen, Trikots richten, die Vereinsspitze packe an: „Es hat gezehrt, an allen Fronten aktiv zu sein. Man kann es nicht allen recht machen, und es hat auch Reibereien gegeben.“ Doch es habe gepasst. Ob und wie es mit ihm bei Arminia Ludwigshafen weitergehe, entscheide sich diese Woche. Offen sei nach wie vor der Verbleib von Torjäger Andrew Wooten, der mit einem Wechsel nach Estland liebäugelt und am Sonntag mit gebrochener Rippe vor Ort weilte.