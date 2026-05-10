Meister TuS Mechtersheim hat sein Verbandsligaheimspiel gegen den abstiegsgefährdeten SV Steinwenden 4:5 (1:2) verloren.

Die Gastgeber boten über weite Phasen einen wenig inspirierten Sommerkick. TuS-Trainer Nauwid Amiri verzichtete zunächst auf einige Stammspieler, gab der zweiten Reihe die Chance. Vom Anpfiff weg startete das offensiv ausgerichtete Steinwenden gefällig, aber zunächst etwas zaghaft seine Angriffe.

Die erste gute Gelegenheit bot sich allerdings dem TuS durch Nico Pantano, dessen Geschoss deutlich über dem Kasten landete (10.). Wenig zielstrebig und zu behäbig stellte Mechtersheim die Abwehr der Westpfälzer vor keine allzu großen Probleme. Über Daniel Bender und Nico Trapp starteten die über links sowie den schnellen Quwam Oladehinde zunehmend gefährliche Aktionen.

Doppelpack Christmann

Zwei davon nutzten Frederik Christmann und Oladehinde zum 2:0 (27., 36.). Pantano verkürzte (41.). Der zweite Abschnitt begann für Steinwenden vielversprechend. Vom Anpfiff weg nutzte Christmann eine Unachtsamkeit zum 3:1. Bei ausgeglichenen Anteilen plätscherte die Partie dahin. Mechtersheim schien sich mit der Niederlage abzufinden, die Gäste verließen sich nicht nur auf ihre Abwehr, spielten weiter mit Einsatz, Kampfgeist und Siegeswillen mutig nach vorne, kamen zu Einschussmöglichkeiten, die Torhüter Nazmi Seyman vereitelte.

Die Einheimischen ließen lange die Zielstrebigkeit vermissen, drehten in der Schlussphase allerdings auf. Einen Freistoß Pantanos fischte Langoun Tera aus dem Winkel (73.), ehe Andrew Wooten die Eingabe Aleksandar Biedermanns zum 2:3 einschob (76.). Sascha Hammann bekam das 4:2 auf den Fuß, scheiterte aber am Keeper.

Pantano egalisiert

Im Gegenzug glückte Pantano das 3:3 (82.), ehe Wooten zum 4:3 zuschlug (84.). Als der Abwehrchef der Gastgeber, Edonart Leposhtaku, als letzter Mann nach Foul die Rote Karte sah (88.), warf Steinwenden alles nach vorne und kam in der Nachspielzeit durch Tore von Steven Heib und Anton Artemov (90.+3 und 90.+5) noch zu dem glücklichen Auswärtserfolg.

SV-Sportchef Lars Theobald freute sich riesig über den im Abstiegskampf so wichtigen Sieg: „Zweimal haben wir gegen Mechtersheim trotz guten Spielen verloren. Heute hatten wir das Glück auf unserer Seite. Schließlich müssen wir voraussichtlich vier Mannschaften hinter uns lassen, um nicht abzusteigen.“ Amiri zeigte sich genervt von der Niederlage: „Die Rote Karte gegen uns gab letztlich wohl den Ausschlag. Wie auch immer, wir haben eine sensationelle Saison gespielt und werden auch in der Oberliga einige schöne Geschichten schreiben.“