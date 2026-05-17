Verbandsliga-Meister und Aufsteiger TuS Mechtersheim ist in die Erfolgsspur zurückgekehrt und hat bei Eintracht Bad Kreuznach 4:2 (2:2) gewonnen.

Die Mechtersheimer legten bei ihrem abschließenden Auswärtsspiel los wie die Feuerwehr und führten am Sonntag nach nicht mal einer Viertelstunde mit 2:0. Aleksandar Biedermann sorgte auf seiner Abschiedstour für das 1:0. Salvatore Mangano trug mit seiner Hereingabe zum 2:0 durch ein Eigentor bei.

„Danach haben wir aufgehört, Fußball zu spielen“, sagte der ebenfalls scheidende Sportdirektor Heiko Magin etwas ungläubig im Gespräch mit unserer Zeitung. Torwart Sebastian Ehlert verschuldete beim Rauslaufen den Foulelfmeter, der zum Anschlusstreffer führte. Bad Kreuznach glich noch vor dem Seitenwechsel zum 2:2 aus.

Güney sticht sofort

„Das war auch verdient“, meinte Funktionär Magin: „Sie hatten dann mehr vom Spiel.“ Chancen hüben drüben schlossen sich in einer Auseinandersetzung, in der es für beide Seiten um nichts mehr ging, an. In der zweiten Halbzeit brachte der Römerberger Trainer Nauwid Amiri viel Qualität von der Bank: Can Güney, Talha Baylan, Leander Helbig sowie Mate Bozic betraten das Geläuf.

Magin: „Jetzt waren wir überlegen.“ Güney erzielte auch das 3:2. Ein weiterer Reservist, Marvin Takpara, zeichnete für den Endstand verantwortlich. Die Meisterschaftsurkunde des Südwestdeutschen Fußballverbandes befindet sich bereits im Besitz des TuS. Am Sonntag (13 Uhr) steigt in der Philippsburger Straße die abschließende Sause mit Freibier für die Fans und Hähnchengyros aus der Pfanne von Michael Albert für die Protagonisten. Aber eines freute Magin noch diebischer: Filius Patrick Pfaff führte Konkurrent TB Zeiskam in die Aufstiegsspiele zur Oberliga.