Der Meister geht auf seine Ehrenrunde, beginnend für den TuS Mechtersheim am Sonntag um 15 Uhr im Heimspiel gegen den SV Steinwenden.

Einen Leistungsabfall schließt TuS-Coach Nauwid Amiri aus. „Wir werden am Sonntag definitiv gewinnen, weil wir es mit aller Macht wollen und zu viel Qualität auf den Platz bringen werden“, ist der Meistertrainer überzeugt. Dennoch entschied er sich dazu, das Gesicht der Mannschaft zu verändern: „Ich werde auf mindestens vier Positionen Spieler belohnen, die die ganze Runde ob der starken Konkurrenz ohne zu Meckern Gas gegeben haben, aber weniger Spielzeit bekommen haben.“

Kandidaten dafür seien Maximilian Krüger, Marvin Takpara, Berkan Celebi, Marc Barisic und Endurance Edosomwan, eventuell auch Nicolas Kortus, sollte der trotz frischer Vaterfreuden doch einsatzfähig sein. Dafür schone er Daniel Evrard, den schon länger Schmerzen im Arm beschäftigen. Er stehe nicht im Kader, so Amiri.

Amiri fair

Auch Mate Bozic „droht“ die Versetzung außerhalb der Bande. Lion Schubach, Leander Helbig und Can Güney seien Kandidaten, die ihre Stammplätze gegen welche auf der Bank eintauschen. Hergeschenkt werde nichts: „Wir wollen fair gegenüber dem Rest der Liga bleiben, nicht überheblich auftreten, auch wenn nach dem absolut verdienten Sieg in Marienborn, bei dem Can Güney wieder überragend gespielt hat, ganz viel Druck abgefallen ist“, betont Amiri.

Zudem wolle er unbedingt die Rekordpunktzahl von 81 noch erreichen. Dass die Mannschaft die fehlenden 20 Tore zur Bilanz von Schott Mainz 2014 aufholt, daran glaubt der Trainer aber weniger: „Da müsste schon ganz viel zusammenkommen.“ Vor dem Duell mit dem Tabellenelften, der Punkte zur sicheren Rettung benötigt und im Hinspiel nur 2:3 verlor, gibt es noch eine Nachricht, die Amiri sowohl überrascht wie auch ins Grübeln brachte: Die Vertragsverlängerung mit Stürmer Andrew Wooten, die eigentlich nur noch Formsache gewesen sein sollte, ist plötzlich wieder ungewiss.

Der Ex-Profi soll ein Angebot aus Estland bekommen haben, welches er in Betracht ziehe. „Es ist schwer für mich, auch wegen der Kaderplanung“, sagt Amiri, der nun um seinen Toptorjäger bangt. Ersatz auf diesem Niveau zu finden, wird sicher nicht leicht – und auch nicht billig. Trotzdem: Nach der eingetüteten Meisterschaft sei er erstmals ohne Anspannung, sondern mit einem Lächeln zum Mechtersheimer Sportplatz ins Training gefahren.