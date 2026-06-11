Die Senioren des TC Dudenhofen machen mal wieder von sich reden. Nach den Herren 70, die seit nahezu einem Jahrzehnt in der Regionalliga, der höchsten deutschen Spielklasse, aufschlagen, kämpfen nun die 75-er als Tabellenführer der Verbandsliga am Freitag, 11 Uhr, auf eigenem Gelände in der Schillerstraße, gegen SpVgg Nahbollenbach, einem Ortsteil der Edelsteinstadt Idar-Oberstein, um den Aufstieg in die Oberliga.

Dudenhofen führt die Tabelle mit 8:0 Punkten und einem Matchverhältnis von 21:3 an. Der Gegner belegt mit 6:0 Zählern und 14:4 Rang zwei. Dudenhofen reicht ein Unentschieden, um vorne zu bleiben und in die Oberliga aufzusteigen. Kapitän Rainer Herrmann weiß um die Stärke des Gegners, vor allem deren beiden Spitzenspieler. Trotz einiger gesundheitlicher Probleme sieht er, der selbst voraussichtlich verletzt ausfällt, gute Chancen: „Uns reicht ein 3:3, weil wir in den Matchpunkten besser sind. Das sollte uns gelingen. Wenn nicht, haben wir den Aufstieg auch nicht verdient.“