Ein guter Start, dann wieder bekannte Fehler. Der FC Speyer 09 hat dem neuen Trainer Uwe Gassner die Heimpremiere mit der 1:4-Niederlage gegen TB Jahn Zeiskam verdorben. Aber es gab auch gute Ansätze.

Es bleibt wie immer. „Wenn du da hinten drinstehst, kassierst du auch solche Tore“, stellte FC-Coach Uwe Gassner nach dem Abpfiff ein wenig enttäuscht fest. Denn seine Mannschaft hätte diese Begegnung nicht verlieren müssen.

Was Engagement angeht, war im verregneten Sportpark bei kühlen Temperaturen den Gastgebern nichts vorzuwerfen. Sie liefen den Gast aus Zeiskam hoch an, eroberten früh den Ball und scheiterten einzig und allein an der fehlenden Präzision im letzten Drittel des Spielfelds. Wenige Abschlüsse trafen den Kasten von Zeiskams Schlussmann Kai Anschütz. Und was dann noch auf das Tor kam, pflückte sich der TB-Schlussmann sicher herunter. Nur nach elf Minuten war er überrascht. Einen Freistoß von Behcet Öztürk brachte Speyers Luca Teutsch mit etwas Glück zum 1:0 im TB-Tor unter. Die Freude auf der Bank und auf dem Feld war groß, lange ist es her, dass der FC Speyer 09 eine Führung bejubeln durfte. Allerdings verstummte der Jubel schnell, weil Bruno Ferreira da Cruz eine Hereingabe von links unglücklich zum 1:1 ins eigene Tor abfälschte (14.).

Bruch im Spiel

Der Ausgleich brachte einen Bruch ins Speyerer Spiel. Zeiskam übernahm langsam die Kontrolle über die Partie. Die jungen Speyerer Spieler – außer Öztürk und Christoph Gass sowie Torhüter Jan Vellbinger sind alle Spieler in diesem Jahrtausend auf die Welt gekommen – wirkten ein wenig überfordert, fanden keine Ruhe im eigenen Spielaufbau. Und das nutzte Zeiskam immer besser aus. „Wir wussten, dass es Speyers fast letzte Chance war, den Hebel umzulegen. Wir hatten erwartet, dass sie uns versuchen zu pressen“, sagte Zeiskams Trainer Stefan Honecker später. Es dauerte aber bis kurz vor der Pause, bis der Gast seine Überlegenheit in Tore umwandeln konnte. Rodney-Francis Peprah (44.) und Marko Andrijanic (45.) nutzten zwei Fehler in der FC-Abwehr, um das Spiel komplett zugunsten der Gäste zu drehen. „Das Spiel wurde mit dem Doppelschlag vor der Pause entschieden“, stellte Gaßner fest.

Dennoch sahen die etwa 90 Zuschauer ein unterhaltsames Spiel auch nach dem Seitenwechsel. Schnelligkeit und Einsatzfreude stimmten auf beiden Seiten. Allerdings fehlte beiden der letzte Pass, beide Torhüter mussten erst kurz vor Schluss eingreifen. Zeiskam hatte Glück, als Speyer nach 70 Minuten den Pfosten traf. Ein guter Angriff reichte dem Jahn, um den Sieg einzutüten: Nach schnellem Umschalten Merlin Rudisele traf zum 1:4 (83.).

Bei Speyer fehlten bekannte Namen an diesem Abend. „Thomas Mayer und Selim Avci haben den Verein verlassen“, erläuterte Gaßner auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Der FC-Trainer ist dennoch zuversichtlich: „Wir werden reagieren und schauen, dass wir die Mannschaft verstärken.“ Der Auftritt gegen Zeiskam könnte der erste Schritt gewesen sein.