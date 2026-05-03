Damen-Verbandsligist WR Speyer ist mit einem 8:1-Heimsieg gegen BW Bad Ems in die neue Saison gestartet. Speyer trat in starker Aufstellung an: „Da muss man uns erst mal schlagen“, sagte Trainer Roger Langknecht. Er nannte den Klassenverbleib als vorrangiges Ziel. Ein Aufstieg sei selbst dann nicht möglich, wenn es die erste Mannschaft in die Regionalliga schafft.

Angesichts des Bad Emser Aufgebots ging Coach Langknecht dann auch von einem Sieg aus. Der stand nach den Einzeln fest. Spielführerin Romy Neumer an Punkt 1, die Neuzugänge Theodora Degelow und Charlotte Elsner, Jana Wagner sowie Jasmin Neumer gewannen in zwei Sätzen. Lara-Maria Kirchhofer verlor, punktete aber an der Seite Wagners.

Langknecht überließ dem Team die Doppelaufstellung. Auch Romy Neumer/Degelow in zwei, Elsner/Jasmin Neumer in drei Durchgängen triumphierten.