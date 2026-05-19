Martin Moser aus Speyer ist zum vierten Mal zum Vizepräsidenten des Verbands der Deutsch-Japanischen Gesellschaften (VDJG) für Presse und Kommunikation gewählt worden. Moser berichtet über ein einstimmiges Wahlergebnis bei der Jahrestagung der VDJG. Außerdem werde er für zwei weitere Jahre im Kuratorium der Stiftung des VDJG mitarbeiten. Zum Präsidenten des Verbandes mit 50 Mitgliedsgesellschaften mit 8000 Mitgliedern wurde Gerhard Wiesheu, Vorstandssprecher des Bankhauses Metzler in Frankfurt, berufen. Mosers zentrale Aufgabe wird laut Mitteilung die Präsentation des VDJG auf dem Bürgerfest des Bundespräsidenten am 4. und 5. September in Bonn sein.