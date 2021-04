Die Stadt Speyer informiert, dass die nächsten Veranstaltungen zu den Bibliothekstagen der Stadtbibliothek Speyer aufgrund der hohen Fallzahlen von Coronavirusinfektionen in der Stadt leider entfallen müssen. Dies betrifft die Veranstaltungen mit dem Poetry Slammer Mario el toro am Dienstag, 27. April, um 19.30 Uhr und die mit der Detektei Adler am Donnerstag, 29. April, um 16 Uhr und 19.30 Uhr sowie den Bee-Bot Nachmittag am Freitag, 30. April, ab 15 Uhr.