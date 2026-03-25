Die Firma Vetec hat seit jeher ihren Sitz in der Siemensstraße.Sie stellt Ventile her, die von Speyer aus ihren Weg in die ganze Welt finden. Sogar zur Fußball-WM.

Wer an Ventile denkt, hat wahrscheinlich erst mal ein Fahrrad vor Augen. Mit solchen Fahrradventilen haben die Produkte der Speyerer Firma Vetec wenig gemeinsam. Was in der Siemensstraße produziert wird, ist deutlich größer und für ganz andere Zwecke gedacht als einen Fahrradreifen. „Wir bauen Regelventile, das ist unser Kerngeschäft“, erklärt Geschäftsführer Ahmad Razak interessierten Speyererinnen und Speyerern, die sich für das Format „Wirtschaft erleben“ der Volkshochschule und der städtischen Wirtschaftsförderung angemeldet haben.

Ende der 1960er-Jahre legte das Unternehmen – damals noch unter dem Namen Canali Maschinenfabrik – den Grundstein für sein heutiges Geschäftsfeld. Das Drehkegelventil ist ein Speyerer Original und heute schon in zahlreichen Anlagen verbaut. Ein Haupteinsatzfeld: die Petrochemie. „Da fühlen wir uns wohl“, so Razak. Beliefert würden unter anderem große Firmen wie BASF, Bayer oder Covestro. Prinzipiell seien die Einsatzmöglichkeiten der Ventile vielfältig. Ein Beispiel: Kühlanlagen. In den Maschinen, die bei der Fußball-Weltmeisterschaft im Wüstenstaat Katar vor vier Jahren die Temperatur in den Stadien auf ein erträgliches Maß herunterkühlten, steckte auch ein Stück Speyerer Technik.

Umsatz stabil gehalten

Meistens bekämen es die Ventile mit „hochtoxischen Materialien“ zu tun, ergänzt Vetec-Vertriebsleiter Frank Nolte. Die Stoffe – zum Beispiel Benzole – wollten unbedingt „raus“ aus den Anlagen. „Wir bauen Ventile und tun alles, damit das nicht passiert“, so Nolte. Dahinter stecke viel Fachwissen: „Wir müssen die Anlagen kennen“, bringt es der Vertriebsleiter auf den Punkt. „Verstehen wir das nicht, sind wir die Falschen.“ Die Drehkegelventile könnten mit verschiedenen Antrieben ausgestattet werden, womit Durchflussmengen genau gesteuert werden könnten.

Etwa 2000 bis 2500 Ventile verkauft die Firma Vetec pro Jahr, berichtet Geschäftsführer Razak. Die Palette ist groß, auf den rund 20.500 Quadratmeter Werkgelände werden Ventile mit einem Gewicht zwischen 20 Kilogramm und rund fünf Tonnen produziert. Dafür sind jeweils zahlreiche Schritte und mehrere Tests notwendig – schließlich sollen die Ventile den hohen Qualitätsansprüchen genügen. „Dieses Produkt ist sehr anspruchsvoll.“ Die Wirtschaft befinde sich zwar in einer Krise, das Speyerer Unternehmen, das zur hessischen Samson-Gruppe gehört, habe aber den Jahresumsatz mit rund 20 Millionen Euro stabil halten können. „Krise hin oder her, es muss weitergehen“, so Razak. Wenn andere Betriebe Arbeitsplätze abbauten, gehe auch viel Ingenieurswissen verloren. Diese Wissenslücke versuche Vetec zu schließen.

Das Unternehmen fühlt sich in der Domstadt wohl und hat viel Geld in den Speyerer Standort investiert. 2024 war dieser samt eigener Entwicklungsabteilung und eigenem Marketing für rund 5 Millionen Euro runderneuert worden. „Wir brauchen super Infrastruktur und Leute mit guter Schulbildung“, sagte Nolte. Unter den 108 Mitarbeitern sind laut Geschäftsführer Razak derzeit drei Auszubildende.

Die Ventile aus Speyer werden für lange Einsatzzeiten gebaut: Manche seien bereits 30 Jahre in Betrieb. Einerseits funktioniere das Ersatzteilgeschäft, auf der anderen Seite sei das Unternehmen aber auch immer auf der Suche nach neuen Geschäftsfeldern, zum Beispiel im Bereich der Erneuerbaren Energien.