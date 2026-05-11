Am 14. Mai ist es soweit: der Vatertag steht an. Was „Vädder“ in Speyer und der Region an diesem Tag unternehmen können – acht Tipps in der Übersicht.

Ein Bollerwagen, eine Kiste Bier und ab geht die Reise: Für viele gehört das am Vatertag zur Tradition. Doch es gibt auch andere Möglichkeiten, an Christi Himmelfahrt gebührend zu feiern. Wir haben ein paar Tipps für Speyer und die Region zusammengestellt. Einige von ihnen lassen sich sogar mit der klassischen Bollerwagen-Tour verbinden – je nachdem, wo man startet natürlich.

Vatertag der Palzwannerer in Waldsee

Wie jedes Jahr an Christi Himmelfahrt laden die Palzwannerer aus Waldsee zum ihrem traditionellen Vatertagsevent ein. Ab 10 Uhr gibt es auf der Wiese unterhalb der Gaststätte „Rheinblick“ in Waldsee Gegrilltes und kühle Getränke. Ab 13.30 Uhr spielt die Coverband Aspen Eve. Auf dem Programm stehen Partyrock und Kulthits aus den 60er-Jahren bis heute. Der Eintritt ist frei. Das Besondere: Den Erlös aus Essen und Getränken spenden die Palzwannerer für einen guten Zweck.

Die Palzwannerer laden traditionell zum Vatertag auf die Wiese unterhalb der Gaststätte »Rheinblick « in Waldsee ein. Foto: Martina Lenz

Old- und Youngtimertreffen des MGV Eintracht

Ebenfalls in Waldsee veranstaltet der MGV Eintracht am Vatertag ein Old- und Youngtimertreffen in der Sommerfesthalle. Ab 10 Uhr können die Fahrzeuge aus nächster Nähe besichtigt werden. „Es wird so manche Prachtstücke und Raritäten zu bestaunen geben“, teilt der Verein auf Facebook mit. Vor Ort gibt es unter anderem Steaks, Würstchen und Fischbrötchen, dazu Bier vom Fass sowie andere Getränke. Abgerundet wird das Angebot durch ein Kuchenbuffet – natürlich selbstgemacht.

In der Sommerfesthalle können Besucher am 14. Mai Old- und Youngtimer besichtigen . Symbolfoto: Helmut Dell

„Vatertag in der Schenke“ im Industriehof

Die „Industriehof Schenke“ in Speyer lädt am 14. Mai wie in den vergangenen Jahren zum „Vatertag in der Schenke“ ein. Ab 12 Uhr werden parallel im Garten und im Walzensaal die Väter gefeiert, der Eintritt ist frei. Während im Garten DJ Charles Woodman auflegt, kann man sich drinnen unter anderem am Tischkicker messen. Der Grillstand versorgt die Gäste mit Speisen, an der Bierbar gibt es frisch Gezapftes.

In der »Industriehof Schenke« gibt es am Vatertag Musik, Gegrilltes und eine Bierbar. Archivfoto: Varelmann/oho

Vatertagsfahrt mit Bierempfang

Das Speyerer Fahrgastschiff „Pfälzerland“ bietet am Vatertag eine Sonderfahrt an. Ab 10.30 Uhr werden die Gäste mit einem Bierempfang an Bord begrüßt, abgelegt wird am Helmut-Kohl-Ufer in Speyer. Während der mehrstündigen Fahrt sorgt das Künstlerduo Used für die Musik. Weitere Getränke sind an Bord erhältlich, müssen aber zusätzlich zum Bierempfang bezahlt werden. Ende der Fahrt ist laut den Betreibern um 13 Uhr. Für die Sonderfahrt sind keine Sitzplatzreservierungen möglich. Tickets sind über die Webseite des Veranstalters verfügbar. Erwachsene zahlen 30 Euro, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre 12 Euro, Hunde kosten rund fünf Euro und Kleinkinder fahren kostenlos mit.

Das Fahrgastschiff »Pfälzerland« bietet an Christi Himmelfahrt eine Sonderfahrt mit Bierempfang an. Foto: Streib/oho

Elfmeter-Cup beim FC Speyer 09

Ob Ballkünstler oder Alltagskicker: Beim „Elfer Cup“ am 14. Mai im Sportpark des FC Speyer 09 kann jeder mitmachen. Von 12 bis 18 Uhr geht das Vatertagsevent dieses Jahr in seine fünfte Auflage. Die Eckdaten: sieben Spieler pro Team, 50 Euro Startgebühr und am Ende Geldpreise für Platz eins bis drei. Aber selbst wenn man am Vatertag nicht sein Können am runden Leder, oder den Mangel daran, präsentieren möchte – für Essen und Getränke vor Ort ist gesorgt. Der Erlös geht an die Jugend des Vereins – im vergangenen Jahr kamen laut Verein rund 8000 Euro zusammen.

Im Sportpark des FC Speyer 09 steigt am 14. Mai die fünfte Auflage des Elfmeter-Cups. Archivfoto: Lenz

„Vaddadach“ bei Black Stork

Die Speyerer Braumanufaktur „Black Stork“ lädt an Christi Himmelfahrt in ihre Biergarage ein. In der Halle 1K im Industriehof lautet dann das Motto: „Wir feiern Vaddadach!“ Ab 11 Uhr läuft die Zapfanlage. Für alkoholfreie Getränke und Essen, etwa Pizza, ist ebenfalls gesorgt. Ab etwa 15 Uhr spielt die Jimi Hering Experience live. Der Eintritt ist frei.

Die Biermanufaktur »Black Stork« lädt am Vatertag zu Bier, Pizza und Musik in ihre Biergarage ein. Archivfoto: Black Stork/oho

Vatertag am Binsfeld

Der Angelsport- und Fischzuchtverein Speyer lädt am 14. Mai ab 10 Uhr auf sein Vereinsgelände am Binsfeld ein. Dort bieten die Ehrenamtler heiße Würstchen und kalte Getränke an. Bier kostet zwei Euro, die Schorle vier. Nachdem der Vatertagstreff vergangenes Jahr gut angekommen sei, wolle der Verein das dieses Jahr wiederholen, so Frank Fuchs, Vorsitzender des Vereins.

Der Angelsport- und Fischzuchtverein Speyer lädt am 14. Mai ab 10 Uhr auf sein Vereinsgelände am Binsfeld ein. Archivfoto: Steffen Gierescher

Vatertag bei Haxe und Bier

Das „Wirtshaus am Dom“ bietet am Vatertag von 10 bis 12 Uhr ein Vatertagsgedeck aus Weißwurst und Brez’n an – zum Trinken gibt’s ein Halbes vom Fass dazu. Das bayerische Frühstück kostet 13 Euro pro Person. Ab 12 bis 19 Uhr folgt dann das Vatertagsgedeck aus Schweinshax’n, Kraut und Brot – ebenfalls mit einem Bier vom Fass – für 21 Euro. Beide Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht, eine Reservierung wird empfohlen. Auch die Hausbrauerei „Domhof“ bietet am 14. Mai ein Herrengedeck, bestehend aus Haxe und Bier, an.