Verfrühtes Ende der Kneipp-Saison in der Anlage hinter der Josephskirche: Nach mehreren Vandalismus-Vorfällen, zuletzt am Wochenende, lässt der Kneipp-Verein das Becken im Mühlturmpark ab sofort geschlossen. Eigentlich hätte die Saison bis Ende September, bei gutem Wetter auch etwas länger, dauern sollen. „Jetzt ist zunächst Reparatur angesagt“, so Vorsitzender Oliver Seifert. Schon zum zweiten Mal in dieser Saison hätten Unbekannte den Auslass des Beckens mutwillig zerstört. Folge: Das Wasser sei abgelaufen, ein Fußbad unmöglich geworden. Außerdem sei zum wiederholten Mal Waschmittel ins Hand- und Armbecken gekippt und somit für unerwünschte Schaumbildung gesorgt worden.

„Rechtliche Schritte wurden eingeleitet und die Installation einer Überwachungskamera wird geprüft“, kündigt Seifert an. Er werde mit der Polizei und der Stadt sprechen, um eine sichere Kneipp-Saison 2025 vorzubereiten.