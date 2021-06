Brutal abgebrochen haben Unbekannte einen jungen Ahornbaum auf dem Spielplatz im Krokusweg in Speyer-Nord. Wie Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage mitteilt, haben sich Mitarbeiter der Stadtgärtnerei am Dienstagmorgen vor Ort ein Bild von dem Schaden gemacht. Ihr Fazit: Der junge Baum wurde „mit einer hohen Gewaltanwendung abgebrochen“. Anschließend wurde er in die Nähe eines Mülleimers geworfen. Zurück blieb nur ein Stumpen, der laut Stadt nun ausgegraben werden muss, weil er sonst eine Stolperfalle darstellen würde. Den finanziellen Schaden beziffert die Stadt mit rund 1500 Euro, ärgert sich aber mehr über den ideellen: Laut Sprecherin Eschenbach war der Baum bereits angewachsen und hatte deshalb einen „deutlich geringeren Pflegeaufwand“ als eine Neupflanzung. Eschenbach teilt außerdem mit, dass die Stadt „in näherer Zukunft“ eine Umgestaltung des Spielplatzes und eine Ausstattung mit neuen Geräten plane. „Gerade mit Blick darauf ist es insbesondere für die Verantwortlichen sehr frustrieren, immer wieder damit konfrontiert zu werden, wie gering öffentliche Investitionen und die Arbeit, die dahinter steckt, wertgeschätzt werden“, so Eschenbach.