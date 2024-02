Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen kurz vor 2 Uhr mutwillig die Fensterscheiben eines Blumenladens und einer Eisdiele auf der Maximilianstraße beschädigt. Wie die Polizei meldet, zündeten die Täter danach in der Eisdiele noch einige Pappbecher an. Diese hätten jedoch keinen Sachschaden verursacht. Der Gesamtschaden liegt laut Polizei im mittleren vierstelligen Bereich. Die Täter flüchteten. Hinweise an die Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.