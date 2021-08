In den vergangenen Tagen sind in der Region Großplakate des CDU-Bundestagsabgeordneten Johannes Steiniger bemalt und zerstört worden, darunter auch ein Plakat in Speyer. Steiniger kandidiert im Wahlkreis Neustadt – Speyer wieder für das Direktmandat, das er seit 2017 innehat. „Vandalismus geht gar nicht. Abgesehen davon, dass es einfach unfair und ohne Anstand ist, kostet so ein Wahlplakat eine Menge Geld. Geld, das nicht etwa der Steuerzahler aufbringt, sondern ich und meine Partei mit der Unterstützung von vielen Spendern“, so der Abgeordnete. Er suche gerne den Austausch und scheue auch die kritische Diskussion nicht, lässt Steiniger in einer Mitteilung verlauten. „Aber Sachbeschädigung akzeptiere ich nicht. Deshalb haben wir Anzeige erstattet.“ Für sachdienliche Hinweise zu den Verursachern hat Steiniger zudem eine Belohnung von 1000 Euro ausgelobt. Die Hinweise könnten vertraulich an die Polizei oder direkt bei Johannes Steiniger per E-Mail (kontakt@johannes-steiniger.de) oder Telefon 06321 35958 hinterlassen werden.