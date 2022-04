Unbekannte haben über die Osterfeiertage zwei junge Bäume in der Friedrich-Ebert-Straße in Speyer schwer beschädigt. Das teilte die Stadtverwaltung nun mit, nachdem die RHEINPFALZ erst kürzlich über ähnliche Fälle berichtet hatte.

Just an dem Tag als in der Speyerer RHEINPFALZ ein Artikel über zunehmenden Vandalismus im Stadtgebiet erschienen ist (19. April), berichten Mitarbeiter der Stadtgärtnerei, dass zwei Jungbäume in der Friedrich-Ebert-Straße beschädigt wurden. „Die Krone wurde abgebrochen und der Wurzelballen herausgerissen. Der Schaden liegt bei circa 2000 Euro. Die Verursacher sind unbekannt“, teilt die städtische Pressesprecherin Lisa Eschenbach daraufhin mit.

Solche oder ähnliche Beschädigungen von Stadtbäumen komme leider immer wieder vor. Im September 2017 wurden beispielsweise fünf Ahornbäume in der Geibstraße am Technik-Museum schwer malträtiert. Schaden damals: 5000 Euro. Die Täter waren ebenfalls unbekannt. Die Stadtgärtner bitte im aktuellen Fall um Zeugenhinweise per E-Mail an stadtgruen@stadt-speyer.de.

Auch das Impfzentrum in der Stadthalle, Corona-Teststationen, Spielplätze und Grünflächen waren in der Vergangenheit schon zerstört worden. Ein teures Beispiel für Vandalismus war zuletzt der abgefackelte Grillplatz am Binsfeld.