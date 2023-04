Die Seitenspiegel mehrerer Autos sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag, im Zeitraum von 22 bis 7 Uhr, in der Bernatzstraße durch bislang unbekannte Täter in Mitleidenschaft gezogen worden. In ihrer Pressemitteilung schätzt die Polizei den Sachschaden auf rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.