Schnee- und Eisglätte bei Temperaturen um fünf Grad unter dem Gefrierpunkt – dass solche widrigen Witterungsbedingungen für einen Jeep kein Problem sind, haben Mitglieder des gleichnamigen Stammtischs in Speyer und der Cosplay-Gruppe Umbrella Corporation Hive Palatinate am Samstag bewiesen. Pünktlich ab 10 Uhr lieferten sie mit Kult-Geländewagen „Valentinsmenüs“ des Technik-Museums Speyer an die Haustüren der Besteller.

Nach den „Adventsmenüs“ war es die zweite Aktion dieser Art, wie Museumssprecherin Corinna Siegenthaler unterstreicht. Diesmal waren vakuumierte Fünf-Gang-Menüs