Der Speyerer Uwe Rembor hat am 1. Juli die vorläufige Geschäftsführung von Haupt Pharma sowie die Restrukturierung des Standorts im bayerischen Wolfratshausen übernommen. Die Firma ist Teil der deutschen Aenova-Gruppe.

Die Niederlassung in der Nähe des Starnberger Sees ist laut einer Mitteilung des Unternehmens unter anderem auf die Entwicklung, Herstellung und Verpackung von sterilen Produkten wie etwa Nasensprays spezialisiert. Das Fachgebiet von Interimmanager Uwe Rembor ist die Restrukturierung von Firmen im Gesundheitsbereich. Der Pfälzer, der nach eigener Auskunft in der Speyerer Altstadt und in Wien lebt, war bereits für Krankenhäuser sowie Medizintechnik- und Biotechnologiefirmen tätig. Laut Mitteilung hatte er zuletzt die angeschlagene Connectors Steriltechnik AG in Zürich wieder auf die Beine gebracht.

Vor Kurzem war Uwe Rembor vom Verlag „Die Deutsche Wirtschaft“ als Exzellenzberater Deutscher Mittelstand geehrt worden. Der Verlag begründet das mit den Leistungen des Speyerers bei der Rettung deutscher Unternehmen.

Rembor hat die Zeppelinschule in seiner Heimatstadt besucht und eine Lehre als Einzelhandelskaufmann in Mannheim absolviert, bevor er beruflich in Frankfurt, London und Wien tätig wurde. Seit rund 30 Jahren ist er als Interimmanager tätig. Er hat Fachbücher geschrieben und war Dozent für „Turnaround Management“ (Unternehmenssanierung) an der Fachhochschule Kufstein sowie an der Universität Wien.