Der spätere US-Präsident Thomas Jefferson besuchte Schwetzingen im Jahr 1788. Der dritte US-Präsident, 1801 ins damals noch ganz neue Weiße Haus gewählt, schrieb in seinem Reisetagebuch, das später veröffentlicht wurde, über sein Schwetzingen-Erlebnis. Vor drei und vor 30 Jahren dann Präsidenten in Speyer und im Dom.

Thomas Jefferson (1743–1826) ist einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten – und einer der vier Präsidenten, die überdimensional am Mount Rushmore verewigt sind. Von 1801 bis 1809 war er der dritte amerikanische Präsident, ab 1797 war er schon Vizepräsident. Er war der maßgebliche Verfasser der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Umfassend gebildet, war er ein erklärter Verfechter der Aufklärung und ein Förderer der Wissenschaften; seine Bibliothek mit 6.500 Bänden bildete den Grundstock für den Wiederaufbau der Library of Congress nach dem Krieg von 1812. Außerdem war Jefferson – ein Vertreter des Klassizismus – als Architekt tätig. Seine Residenz in Monticello und die Universität von Virginia, beide von ihm errichtet, gehören zum UNESCO-Welterbe.

Thomas Jeffersons Reisebericht zeigt, dass er eine Rheintour machte – eine klassische Reiseroute, die wenige Jahrzehnte später dann mit dem Reiseführer von Baedeker zum touristischen Standard wurde.

Vorliebe für englische Gärten

Jefferson war in den Jahren 1785 bis 1789 Botschafter in Paris – in der Zeit der französischen Revolution. In seinem Reisebericht gibt er reiselustigen Landsleuten in der Neuen Welt Ratschläge und Hinweise, die auch dankbar angenommen wurden. Der Weinliebhaber Jefferson kaufte außerdem erlesene Rheinweine – und Rebensetzlinge.

Thomas Jefferson schreibt in seinem Reisebericht vom 16. Tag seiner Rheinreise im Jahr 1788. Er urteilt ganz als Kind seiner Zeit und als Architekt. Kein Wunder also, dass ihm der ältere – französische – Teil des Gartens überhaupt nicht gefällt: „Die Gärten von Schwetzingen zeigen, wieviel Geld man ausgeben kann, um etwas Häßliches zu machen.“ Viel mehr seinem – und dem aktuellen Geschmack – entsprechen die Partien des Gartens, die dem Konzept des Englischen Landschaftsgartens folgen: „Was jedoch das Englische Viertel genannt wird, erlöst das Auge von den engen Baumreihen und den runden und quadratischen Wasserbecken, aus denen der größte Teil des Gartens besteht. Es gibt noch einige erträgliche Beispiele für griechische Architektur und eine gute Ruine. Auch das Vogelhaus ist beachtlich. Es besteht aus etwa 8 Fuß breiten Zellen, die im Kreis angelegt sind, auf einer Fläche mit etwa 40 bis 50 Fuß Durchmesser. Die Zellen haben Türen, teils aus Draht oder Glas und darin stehen kleine Sträucher.“

Blick in die Ebene

Der Blick des nachmaligen US-Präsidenten erfasst auch die Schloss und Garten umgebende Landschaft und ihre Bewirtschaftung: „Die Rheinebene ist an dieser Seite 12 Meilen breit, begrenzt von den Hügeln der Bergstraße. Diese scheinen 800 bis 1 000 Fuß (ca. 300 Meter) hoch zu sein. Die unteren Hänge sind mit Reben bepflanzt, aus denen der sogenannte „vin de Nichar“ (Neckarwein) gewonnen wird. Oberhalb wachsen Walnüsse. Ganz oben gibt es einige besonders kultivierte Parzellen. Die Ebene ist im allgemeinen dunkelbraun, vorwiegend mit Getreide bestellt. An einige Stellen pflanzten sie Kartoffeln und lassen anderes Land offen für Mais und Tabak. Viele Pfirsiche und andere Obstbäume wachsen an den unteren Hängen der Berge. Direkt hinter Käferthal ist mit Kiefern bestandenes ausgedehntes Brachland. Hier hat der Kurfürst ungefähr 200 gezähmte Wildschweine gehalten. Ich sah ungefähr 50 davon. Die schwersten, so wurde mir gesagt, würden ungefähr 300 Pfund wiegen.“

Bush und Clinton in Speyer

War vor über 230 Jahren in Schwetzingen ein kommender US-Präsident, so waren vor 30 Jahren ein amtierender Präsident und vor drei Jahren ein gewesener in Speyer. Beide Male war der Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl die Bezugsperson.

Im Jahr der deutschen Einheit 1990 lud Kohl nicht nur den sowjetischen Staatspräsidenten Michail Gorbatschow nach Speyer und zum Besuch in den Dom ein, sondern später auch den damaligen US-Präsidenten George Bush (senior). Dessen Nachfolger Bill Clinton war dann sieben Jahre nach dem Ende seiner Präsidentschaft 2017 in Speyer, wo er beim Requiem für den im Juni verstorbenen Helmut Kohl teilnahm.