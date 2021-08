Naturschützer Jürgen Walter hat, wie am Samstag berichtet, den seltenen Urzeitkrebs Triops cancriformis auf überfluteten Äckern in Heiligenstein entdeckt, aber vergeblich in Flugplatznähe auf Speyerer Gemarkung nach ihm gesucht. Doch nun hat sich Mario Gärtner bei dem Mitglied der BUND-Kreisgruppe Speyer mit der Nachricht gemeldet, dass er und seine Frau Cornelia dank des RHEINPFALZ-Artikels „220 Millionen Jahre alter Krebs entdeckt“ ihren Fund in einer Pfütze bei der großen Sanddüne zwischen Speyer und Dudenhofen als eben diesen Urzeitkrebs identifiziert hätten.

Bemerkenswerte Fundstelle

Walter schreibt an Gärtner zurück: „Lieben Dank für die Mitteilung Ihres schönen Fundes. Ich selbst hatte in diesem Jahr noch keine Gelegenheit, dort nachzuschauen. Gut, dass es interessierte Naturbeobachter gibt!“ Die Fundstelle bei der Sanddüne sei bemerkenswert, weil die Pfütze im Gegensatz zu Druckwassertümpeln am Rheindeich, die nur bei längerem Hochwasser entstehen, allein von Regenwasser gefüllt worden sei. „Außerdem sollen dort zwei weitere, noch viel seltenere Kiemenfußkrebse – ebenso ,lebende Fossilien’ – vorkommen“, so Walter.