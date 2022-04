Wer Bauarbeiten ausführt, muss dafür sorgen, dass Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet und vor Gefahren gewarnt werden, entschied das Landgericht Frankenthal laut Mitteilung vom Freitag. Es gab damit einer Speyererin recht.An einem Tag im Februar 2021 möchte eine Speyererin aus der Tiefgarage ihres Wohnhauses fahren. Zu dem Zeitpunkt befindet sich dort eine Baustelle. Ein Bauunternehmen hatte vor dem Anwesen bei Straßenarbeiten einen Graben zwischen Bürgersteig und Straße ausgehoben. Normalerweise haben die Arbeiter die Ein- und Ausfahrt besagter Tiefgarage mit Stahlplatten abgedeckt, sodass Anwohner trotz des Grabens problemlos herüberkommen. Nicht aber an diesem Tag im Februar vor einem Jahr: Die Stahlplatten mussten wegen anderer Arbeiten entfernt werden.

Die Anwohnerin hatte das nicht bemerkt, fuhr aus der Tiefgarage und landete mit den Vorderrädern im Graben. Der Schaden am Auto: 6000 Euro. Geld, das sie von der Baufirma ersetzt haben wollte. Der Fall landete vor dem Landgericht Frankenthal. Die Neunte Zivilkammer des Gerichts hat nun der Frau aus Speyer recht gegeben, wie das Gericht am Freitag mitgeteilt hat, und das Unternehmen zu Schadensersatz verurteilt. „Wer Straßenbauarbeiten ausführt, muss dafür sorgen, dass Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet werden. Er muss deutlich vor den Gefahren warnen“, heißt es in der Erklärung.

Gericht: Frau konnte Graben nicht sehen

Bei Arbeiten im Bereich einer Tiefgarage müsse ein Bauunternehmen „besondere Vorkehrungen gerade für Autofahrer“ treffen, die aus der Garage herausfahren wollen, heißt es weiter. Die Hausverwaltung über die Arbeiten zu unterrichten und Warnschilder auf der Straße zu platzieren, genüge nach Ansicht des Gerichts nicht. Der Richter sah die Pflicht der Arbeiter zur umfassenden Sicherung der Baustelle verletzt. Dass der Graben nicht mit einer Stahlplatte abgedeckt war, habe die Frau aus ihrer Perspektive nicht sehen können. Sie habe zwar von den Bauarbeiten gewusst, es sei aber nicht „ihre Sache gewesen, sich zu vergewissern“, ob ein gefahrloses Ausfahren aus der Tiefgarage wie an den Tagen davor auch an jenem Tag möglich war.