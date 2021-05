Ferien unter Pandemie-Bedingungen sind anders. Die Erfahrung machen wir gerade alle. Ellen Korelus-Bruder fragt Zufallsgesprächspartner im Stadtgebiet, wie und wo sie den Sommer verbringen, was sie vermissen, worauf sie sich freuen und was sie ärgert. Heute trifft sie Karl-Heinz Dessloch (75) mit Sohn und Enkeln in Ho's Café im Domgarten.

Herr Dessloch, machen Sie Pause?

Ja, das muss sein. Wir waren im Sealife und wollen danach noch in den Dom.

Nicht ins Technik-Museum?

Heute nicht. Luis (8) und Lukas (6) waren zum ersten Mal im Sealife. Sie sind so begeistert vom Hai und Rochen, dass sie das erstmal verarbeiten müssen.

Also Sommerferien in Speyer?

Das würde ich nicht sagen. Eher ein Ausflug nach Speyer. Wir kommen aus Blieskastel im Saarland. Da ist es auch schön.

Aber ist ja nicht gerade um die Ecke. Sind Sie regelmäßig hier?

So ein- bis zweimal im Jahr. Die eineinhalb Autostunden nach Speyer lohnen sich immer. Einzig die vielen Baustellen in der Stadt sind vor allem für Auswärtige eine große Herausforderung.

Gehört die Einkehr bei Ho's Café für Sie dazu?

Nein, das war heute eine glückliche Zufallsentdeckung. Schade eigentlich, dass wir das nicht schon früher gewusst haben. Hier ist es so schön und Herr Ho ist ausgesprochen nett und freundlich. Es gibt sogar Eis!

Wo wären Sie jetzt, wenn Corona nicht wäre?

Ich wäre wahrscheinlich auch hier oder in der Nähe. Nur die Enkel nicht. Sie wollten eigentlich mit den Eltern im Urlaub. Für mich ist die Entscheidung gegen die Reise Glück im Unglück. Ich freue mich, den Kindern mit Ausflügen etwas abseits von Tablet und Fernseher bieten zu können. Außerdem gönne ich ihren Eltern die kleinen Erholungspausen. Deshalb ist auch heute nicht der Papa, sondern der Onkel dabei.

Belasten Sie die Auswirkungen der Pandemie?

Eigentlich nicht. Ich halte mich an alles, versuche, damit möglichst gut zu leben und hoffe, dass es durch die Unvernunft mancher Menschen nicht wieder schlimmer wird.

Also hält Sie nichts von weiteren Speyer-Besuchen ab?

Auf keinen Fall. Vielleicht kommen wir in den Ferien noch einmal, damit Luis und Lukas das Technik-Museum kennenlernen. Und den Flugplatz. Von dem habe ich heute auch zum ersten Mal gehört. Wir wissen ja jetzt, wo wir auch mit Kindern gut Rast machen können. Aber jetzt geht es erstmal in den Dom, auch wenn die beiden am liebsten direkt nach Hause fahren würden.

Wie wollen Sie sie überzeugen?

Ich rede ihnen gut zu und stelle ein Eis auf die Hand in Aussicht.