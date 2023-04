Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Dokument aus dem späten Mittelalter ist wieder in Speyer: Vertreter des Stadtteilarchivs Rotthausen im Ruhrgebiet und des Hauses der Essener Geschichte/Stadtarchiv schenkten Speyer eine Urkunde aus dem Jahr 1478, in der es um Ratswahlstatuten, in denen die Details der Ratswahl geregelt werden, geht. Es ist die Bestätigung einer älteren Urkunde.

Der Besuch mit dem wertvollen Mitbringsel kam aus dem Ruhrgebiet. Karlheinz Rabas und Claudia Kauertz vom Stadtarchiv der Stadt Essen waren dieser Tage in Speyer und übergaben als Schenkung