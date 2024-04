Die Stadt Speyer ist laut Landesregierung in das Vorhaben „Urbane Sicherheit“ des rheinland-pfälzischen Innenministeriums aufgenommen worden.

Speyer sei ebenso wie Pirmasens und Neuwied neu zu dem Projekt gekommen, so eine Landesmitteilung. Seit 2021 seien Trier, Mainz und Bad Dürkheim als erste Städte dabei. Die Teilnehmer sollten „Praxisräume für die Entwicklung von Lösungsansätzen“ sein, wird Minister Michael Ebling (SPD) zitiert. Unter anderem gehe es um die Zusammenarbeit von Polizei und Kommune. Die Erkenntnisse sollten bis Ende 2025 in konkrete Lösungen für die Bereiche Veranstaltungssicherheit und Gestaltung sicherer öffentlicher Räume münden. Speyer beteiligt sich mit seinem neuen Sicherheitskonzept für Veranstaltungen, so eine Sprecherin der Stadtverwaltung auf Anfrage. Mobile Sperren für die Enden der Maximilianstraße gebe es bereits, stationäre würden über das Förderprogramm des Landes noch beschafft.