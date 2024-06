Wegen befürchteter Unwetter wird das Konfi-Camp des protestantischen Kirchenbezirks Speyer, das dieses Jahr auf dem Gelände der Tura Otterstadt stattfindet, verkürzt.

Wie Pfarrer Andreas Buchholz mitteilt, beginnt das Camp zum Thema „Brücken bauen“ mit rund 100 Konfirmanden planmäßig am Freitag.

Der Abschlussgottesdienst, zu dem alle Interessierten eingeladen sind, wird aber nicht wie vorgesehen am Sonntagvormittag um 11 Uhr, sondern bereits am Samstagabend um 19 Uhr stattfinden. Er wird auch nicht auf dem Sportplatz, sondern in der Sporthalle gefeiert.