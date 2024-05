Der Speyerer Unverpacktladen „Kaufladen“ (Große Greifengasse 1) hat Anfang 2023 sein Geschäftsmodell umgestellt. Seitdem kann jeder Mitglied werden und damit die Zukunft des Ladens sichern. Am 5. Juni, 19 Uhr, im BrillantSpaces Haus Trinitatis (Johannesstraße 6a) laden die Inhaberinnen Luise Sobetzko und Sophie Etzkorn zur nächsten Beitragsrunde ein. Dann können auch neue Mitglieder einsteigen. Die wirtschaftlichen Herausforderungen der vergangenen Monate hätten insbesondere nachhaltig arbeitende Unternehmen und inhabergeführte Läden getroffen, meinen Sobetzko und Etzkorn. Ein Weg aus der Krise sei die Gründung von Gemeinschaften. Die Inhaberinnen haben das Modell der solidarischen Landwirtschaft auf ihren Laden übertragen. Mitglieder übernehmen mit einer Mitgliedschaft finanzielle Verantwortung. Im „Kaufladen“ trägt die Gemeinschaft „Klüngel“ rund 50 Prozent zum Umsatz bei. Das gibt den Inhaberinnen mehr Unabhängigkeit und Planungssicherheit. Der Unverpacktladen startet mit der Beitragsrunde am 5. Juni die dritte Runde seines gemeinschaftsbasierten Konzepts. Die Inhaberinnen machen die Kosten des Kaufladens transparent. Die Mitglieder übernehmen Anteile der Betriebskosten und erhalten dafür die Summe in Form eines monatlichen Einkaufsguthabens.