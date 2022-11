Der Speyerer Unverpackt-Laden wirtschaftet künftig auf gemeinschaftlicher Basis. Ab Januar würden drei Viertel der Fixkosten des Kaufladens in der Großen Greifengasse von Mitgliedern des neuen „Klüngels“ getragen. So bezeichnen Sophie Etzkorn und Luise Sobetzko, die Gründerinnen des Unverpackt-Ladens, die rund 70-köpfige Solidargemeinschaft, die mit monatlichen Beiträgen den Fortbestand dieses besonderen Einzelhandelsangebots sichern will. Damit sei der Speyerer Laden das erste Geschäft seiner Art bundesweit, das auf diese Weise getragen werde. Das Konzept dahinter ist laut Inhaberinnen dem der sogenannten solidarischen Landwirtschaft vergleichbar: Wer einen größeren finanziellen Spielraum habe, trage mehr finanzielle Verantwortung. Das ermögliche auch Mitgliedern mit geringerem Einkommen den Einkauf im Unverpacktladen. Die Mitglieder des „Klüngels“ erhalten demnach monatlich Gutscheine für ihre Beiträge. Interessierte können laut Etzkorn und Sobetzko noch bis Ende des Jahres einsteigen. Ziel sei es, die gesamten Fixkosten zu decken. Im Sommer kommenden Jahres soll ein erste Bilanz gezogen werden.