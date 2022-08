„Ich würde ja gerne im Kaufladen einkaufen, aber ich weiß nicht, wie das geht.“ Im Supermarkt einkaufen gehen, haben wir über Jahre gelernt. Einkaufen im Unverpackt-Laden ist anders. Komplizierter ist es nicht. Beim „Kaufladen Kennenlernen“ am Dienstag, 16. August, gibt's nach Ladenschluss um 18 Uhr die Möglichkeit, in geschützter Atmosphäre den Unverpackt-Laden in der Großen Greifengasse in Speyer kennenzulernen. Die Ladeninhaberinnen erklären, wie alles funktioniert und gewähren den ein oder anderen Blick hinter die Kulissen. Um Anmeldung wird gebeten, per E-Mail an info@kaufladen-speyer.de.