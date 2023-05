Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einmal über die Alpen wandern war schon lange Katharina Sommers (43) Traum. Die Ärztin ist seit früher Jugend gut zu Fuß. In Frankreich hatte sie Ein-Tages-Touren unternommen. Während ihres Aufenthalts auf Neuseeland erkundete sie unsere Antipoden in länger dauernder Exkursionen. In diesem Sommer nun machte die Speyererin ihren Traum endlich wahr.

Vor dem Start ihrer zehntägigen Tour am 30. Juni von Oberstdorf im Allgäu aus hatte Katharina Sommer sich zusammen mit anderen Alpenvereins-Mitgliedern häufig zu ausgedehnten