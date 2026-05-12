Die Pfalztram-Pläne gefallen nicht jedem. Ein prominenter Straßenbahnfan kommt da gerade recht: Ex-Landrat Clemens Körner hat jetzt Fahrstunden genommen.

Clemens Körner ist hochkonzentriert, als er die Straßenbahn im Depot der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) im Ludwigshafener Stadtteil Rheingönheim in Gang setzt. An Bord sind neben einer Handvoll Pressevertreter auch RNV-Geschäftsführer Christian Volz und Vertreter jener Gemeinden im Rhein-Pfalz-Kreis, in welche die sogenannte Pfalztram künftig einmal fahren soll: Mutterstadt, Dannstadt-Schauernheim und Neuhofen – nur aus Waldsee ist niemand dabei. Neben Ex-Landrat Körner sitzt Sven Zehm im Führerhaus der Straßenbahn. Er hat dem Dudenhofener zwei Wochen lang die Grundlagen des Tramfahrens vermittelt.

Dass der ehemalige CDU-Landrat eine gewisse Affinität zur Straßenbahn hat, war schon länger bekannt. So hat er sich vor zwei Jahren schon einmal in den Simulator begeben, mit dem angehende Fahrer geschult werden. Nach dem Ende seiner Landratskarriere hat er die Chance gesehen, seine Kenntnisse zu vertiefen. Und der RNV hat in ihm einen prominenten Werbeträger für das Projekt Pfalztram gefunden, der das Thema auch mal etwas lockerer als nur anhand von Kosten-Nutzen-Berechnungen vermitteln kann.

Reaktion auf Kritik

Die Spritztour mit dem Ex-Landrat führt vom RNV-Depot nach Rheingönheim: Von dort aus würde die Straßenbahn einmal nach Neuhofen und Waldsee weiterfahren, wenn der Ausbau wie geplant umgesetzt wird. Dass dieser kommt, steht für RNV-Geschäftsführer Volz angesichts der positiven Zeichen von Land und Bund sowie der zu erwartenden Förderung für das 400-Millionen-Euro-Projekt nicht in Frage. Beim Wie gibt es aber noch einiges zu entscheiden, zum Beispiel, was die genauen Trassenverläufe angeht. „Die Bürgerbeteiligung ist ganz wichtig“, sagt er. Aus einer ersten Veranstaltung im Ludwigshafener Stadtteil Pfingstweide, bei der es viel Kritik an dem Projekt gab, nahmen die Verantwortlichen mit, bei der Bürgerbeteiligung künftig besser mit Zahlen gerüstet zu sein.

Mindestens zehn Jahre wird es wohl dauern, bis tatsächlich Straßenbahnen in die neu an das Netz anzuschließenden Gemeinden fahren. Mit Clemens Körner werden die Fahrgäste dann nicht fahren können. Das liegt zum einen daran, dass die Altersgrenze für Straßenbahnfahrer bei 67 Jahren liegt – ein Alter, das der Ex-Landrat mittlerweile erreicht hat. Zum anderen wird der Dudenhofener auch künftig nur in Begleitung am Steuer einer Tram sitzen dürfen. Denn nach dem zweiwöchigen Schnupperkurs ist für ihn Schluss. Wer wirklich im RNV-Netz Fahrgäste befördern will, der wird – je nach den Voraussetzungen, die er mitbringt – zwischen zwei Monaten und einem halben Jahr lang ausgebildet. Rund 1300 Straßenbahnfahrer seien bei der RNV im Einsatz, informiert Volz. An Nachwuchs mangele es grundsätzlich nicht, trotzdem sei man immer an Bewerbern interessiert.

Befürworten das Projekt Pfalztram: Clemens Körner (hinten), RNV-Geschäftsführer Christian Volz (links) und politische Vertreter aus Rhein-Pfalz-Kreis-Gemeinden. Foto: Timo Leszinski

Positive Stimmen überwiegen

Fahrschüler Körner fand die Verlängerung des Straßenbahnnetzes in den Rhein-Pfalz-Kreis hinein schon als Landrat eine gute Idee, wie er sich erinnert. „Die Euphorie von Ludwigshafener Seite war früher nicht so groß“, berichtet er. Doch Körner findet, dass sich der Ausbau anbietet. „Wir sind ein Ballungsraum. Der Rhein-Pfalz-Kreis ist der am dichtesten besiedelte Kreis in Rheinland-Pfalz“, sagt er. Durch die einwohnerstarken Gemeinden lohne sich der Anschluss, weil es genug potenzielle Fahrgäste gebe.

Die anwesenden politischen Vertreter bekunden alle ebenfalls, hinter dem Projekt zu stehen. Negative Reaktionen aus der Bevölkerung gibt es in den Kreisgemeinden ihnen zufolge wenige. Selbst in Neuhofen, wo die Pfalztram auf einer freigehaltenen Trasse relativ dicht an Wohnbebauung vorbeifahren würde, überwiegen laut Bürgermeister Ralf Marohn (FDP) die positiven Stimmen. Wer ein Grundstück neben der Trasse gekauft hat, habe gewusst, dass dort eine Straßenbahnlinie kommen kann und habe von günstigeren Grundstückspreisen profitiert.

Clemens Körner ist mittlerweile an der Endstelle eine Schleife gefahren und steuert zurück in Richtung Straßenbahndepot. Mit der rechten Hand muss er regelmäßig Knöpfe drücken, sonst bleibt die Bahn stehen. So soll zum Beispiel verhindert werden, dass sie im Falle eines medizinischen Notfalls beim Fahrer einfach weiterfährt. 265 Personen passen in die 30 Meter lange Bahn, in die 60 Meter lange Version mehr als 500. Die Zahlen zeigen, wie viel Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagert werden könnte, wenn der Ausbau umgesetzt wird.

„Wir haben uns alle sicher gefühlt“, lobt RNV-Geschäftsführer Volz Körners Fahrstil. Ausgeglichenheit, auch in stressigen Situationen die Ruhe zu bewahren, sei eine wichtige Charaktereigenschaft für Straßenbahnfahrer. Auch Fahrlehrer Zehm ist zufrieden mit seinem Schützling. Nicht immer werde den Fahrern mit dem angemessenen Respekt begegnet, wissen die Männer von der RNV. Auch der Ex-Landrat hat so seine Erfahrungen gemacht: Fußgänger oder E-Scooter-Fahrer beispielsweise, die kurz vor der Bahn die Gleise kreuzen und dann noch den Mittelfinger in Richtung Fahrer recken. Körners Respekt vor der Arbeit der Tramfahrer ist jedenfalls gewachsen: „Man ist danach richtig gemolken“, blickt er auf seine Fahrten durch die Metropolregion mit dem Fahrlehrer zurück.