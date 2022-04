Um eine Mitgliedschaft im päpstlichen Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem bewerben kann man sich nicht. „Die Ordensmitglieder schlagen Kandidatinnen und Kandidaten vor“, sagt Christopher Wolf, Leitender Komtur der Bistumsgruppe des Ritterordens im Bistum Speyer. Sie sollten katholisch und in der Kirche engagiert sein und ein Interesse für die Unterstützung der Christen im Heiligen Land haben, was die Hauptaufgabe des Ritterordens ist. „Wir verstehen die Mitgliedschaft im Orden als Verbindlichkeit und nicht als Ehre“, sagt Wolf. „Der Anspruch ist eine lebenslange Bindung.“ Austritte habe es nur in Einzelfällen gegeben.

Weltweit hat der Ritterorden nach eigenen Angaben rund 30.000 Mitglieder. Männer werden Ritter genannt, Frauen werden als Damen bezeichnet. Vertreten ist der Ritterorden in 30 Ländern. In Deutschland gehören ihm rund 1500 an, davon 300 Frauen und etwa 200 Geistliche.

Die deutsche Statthalterei ist in sechs Provinzen gegliedert, die jeweils von einem Präsidenten geleitet werden. Zu einer Provinz gehören regionale Komtureien, die von Komturen oder Komturdamen geführt werden.