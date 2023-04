Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Unterschiedlicher könnten die Vorzeichen nicht sein, wenn in der Handball-Pfalzliga am Sonntag die Männer der erst einmal erfolgreichen TG Waldsee die der HSG Dudenhofen/Schifferstadt empfangen. Die Gäste haben noch eine blütenweiße Weste. Los geht es um 18 Uhr in der Rheinauenhalle.

„Nach unserem klassischen Fehlstart und der bis dato mangelhaften Punktausbeute, liegt der Fokus auf einer guten Wintervorbereitung“, denkt TG-Trainer Benny Wingerter bereits voraus.