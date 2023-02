Eine Grundschullehrerin aus der Pfalz ist ganz bewusst von einer Regelschule in die Landesaufnahmestelle für Asylbegehrende (AfA) in Speyer-Nord gewechselt. Die 36-Jährige unterrichtet Kinder, die noch keine Schule besuchen dürfen und führt sie an die deutsche Sprache und den deutschen Regelschulbetrieb heran. „Sie warten schon vor dem Unterricht vor der Tür“, berichtet Klimm von großer Motivation der Sechs- bis Zwölfjährigen. „Sie wollen lernen.“

Gemeinsam mit einer Kollegin unterrichtet sie rund 30 Kinder täglich in drei Klassen. Ein geflüchteter Lehrer aus dem Iran assistiert, hilft und unterstützt Schüler bei ihren ersten Versuchen mit der deutschen Sprache. Wie genau sich der Unterricht mit Kindern, die jeweils andere Sprachen sprechen, gestaltet, erfahren Sie hier: Weiterlesen