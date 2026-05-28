Werner Schick vom Speyerer Autohaus Cuntz wird am Donnerstag, 28. Mai, 75 Jahre alt. „Ich habe schon viele Leute zu meinem 100. eingeladen“, sagt er und lacht.

Auch kurz vor seinem 75. Geburtstag ist Werner Schick gut gelaunt und voller Energie. Seinen Ehrentag verbringt der Seniorchef des BMW-Autohauses Cuntz am Nürburgring. „Es ist Rennwochenende, da bin ich natürlich vor Ort dabei.“ Auch sonst ist der begeisterte Automann nach wie vor im und neben dem Unternehmen aktiv. „Ich habe nur ein Leben“, sagt er. Für den – inzwischen – ehemaligen Chef eines Familienunternehmens, das sich inzwischen in vierter Generation am Markt behauptet, gibt es keine Grenze zwischen Privat- und Geschäftsleben. „Wenn ich auf dem Fußballplatz angesprochen werde auf ein Problem mit der Werkstatt, dann sage ich nicht, ich bin privat hier, dann kümmere ich mich“, betont er.

Schwerer Start 1976

Schick weiß, wo er herkommt. Er weiß auch, dass die ersten Jahre nach dem Start 1976 in der Domstadt schwer waren und dass es kontinuierlicher Arbeit und permanenter Präsenz bedurfte, um mit dem Autohaus voranzukommen. Die aktuelle politische und wirtschaftliche Situation in Deutschland erleichtere das Geschäft nicht gerade. „Es war nie und ist auch heute kein Selbstläufer“, betont er. Jedes Wort von ihm zeigt, wie nah er immer noch dran ist. Doch er stellt mehrfach klar: „Operativ mache ich nichts mehr.“

Umso mehr freut es Werner Schick, dass das Unternehmen, das inzwischen Tochter Simone und Sohn Christian leiten, unlängst zwei BMW-Häuser in Weinheim und Worms „in attraktiven Märkten“ übernommen hat. Mit Neustadt und dem Stammhaus Speyer, das nach großer Investition erst „Re-Opening“ mit insgesamt 2000 Gästen feierte, betreibt das Autohaus Cuntz gegenwärtig vier Standorte mit 220 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Überall lässt sich der Seniorchef immer wieder sehen und ist gefragt.

„Ich bin 50 Jahre lang immer meinen Kunden hinterhergerannt“, begründet er seine anhaltend gute körperliche und geistige Verfassung. „Ein Fitnessstudio brauche ich nicht“, sagt er. Er habe genug Bewegung im Betrieb. Zwei weitere Faktoren führt er außer dem Geschäftserfolg noch für seine Zufriedenheit an: die Familie mit seiner Frau Annemarie, seine Kinder und die inzwischen vier Enkel sowie seine positive Lebenseinstellung. „Egal, was passiert: Ich lass’ mich von nichts nach unten ziehen“, sagt er. Sein Blick sei immer in die Zukunft gerichtet. Arbeiten sei ihm überdies noch nie eine Last gewesen.