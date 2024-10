Der Speyerer Unternehmer Werner Neubeck feiert seinen 85. Geburtstag. Er blickt stolz auf sein geschäftliches Lebenswerk zurück.

Das Speyerer Autohaus Neubeck ist ein echter Familienbetrieb. Werner Neubeck, der am Donnerstag seinen 85. Geburtstag feiert, hat es zur Blüte gebracht. Der Kfz-Meister und Diplom-Ingenieur hat sich seit den 1960er-Jahren dem Ausbau des Mercedes-Benz-Autohauses gewidmet. Als er Anfang der 1970er-Jahre die Verantwortung übernahm, war Krieg in Nahost. Die Ölpreise kletterten in schwindelnde Höhen, und es gab in Deutschland Sonntagsfahrverbote.

Das war für sein Unternehmen ebenso mit Herausforderungen verbunden wie der Neubau eines Audi- und VW-Autohauses von 1997 bis 1999, bei denen der Jubilar stets Gattin Helga an seiner Seite wusste. „Das schaffst du nur mit einer intakten Familie“, sagt Neubeck über seinen Werdegang. Dass längst Sohn Thomas, unterstützt von Ehefrau Bettina, in der Verantwortung ist, ist deshalb ganz in seinem Sinne.

Werner Neubeck hat sich auch in Ehrenämtern für seinen Berufsstand engagiert. Er war in der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer, im Bundesvorstand der Berufsgenossenschaft Metall, in der Becher-Gesellschaft und in der Weinbruderschaft. Beharrlich hat er sich für Reformen der Meisterprüfungs- und Gesellenbrief-Ordnungen eingesetzt. Ein besonderes Anliegen: die von ihm gegründete und mitgeförderte erste Fachklasse für Kfz-Mechatroniker in der Pfalz. „Nur Qualität setzt sich auf Dauer durch. Und wer darauf setzt, muss auch entsprechend ausbilden“, so Neubecks Anspruch.