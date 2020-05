Er fährt Fahrrad und schreibt Briefe, er tut sehr viel Gutes, redet aber ganz wenig darüber. Er ist körperlich und geistig fit wie ein Turnschuh, interessiert an aktuellen Entwicklungen, und sein Alter ist ihm nicht anzusehen: Karl-Heinz Wässa. Am morgigen Sonntag feiert der Unternehmer seinen 90. Geburtstag.Soziales Engagement in Speyer ist in der Domstadt.

Seit Jahrzehnten kümmert sich der Speyerer durch und durch sowie überzeugte Christ Karl-Heinz Wässa um Arme, Schwache und Kranke. Oft tut er das still und ohne viel Aufhebens. Engagiert hat er sich aber schon immer für Menschen, die nicht auf der Sonnenseite leben. „Erst der Mensch, dann die Zahl" – dieser Leitspruch begleite sein Leben. Ein Leben, das aus Wässas Sicht großartig ist: Mit einer Familie, Freunden und Menschen, die seine Tage schöner machen. Das Wichtigste im väterlichen Farbengeschäft, in das er 1949 eingetreten ist und das Wässa zu einem führenden Unternehmen im südwestdeutschen Raum – Karl Wässa & Sohn (Farbe, Lacke und Tapeten) in der Gilgenstraße – ausgebaut hat, seien die knapp 300 Mitarbeiter gewesen, betont er. „Ohne ihre Solidarität hätte nichts funktioniert", berichtet er noch heute mit leuchtenden Augen aus seiner Zeit als „Chef".

„Ich muss einfach helfen, wenn ich Not sehe“, erklärt Wässa seine vielfältige und oft spontane Unterstützung. Das tut er immer wieder in seiner unnachahmlichen, so charmanten wie konsequenten Art. So hat er es unter anderem geschafft, die Anzahl der Mitglieder der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt von rund 200 auf über 1100 zu steigern. Engagiert hat er sich unter anderem für die Römerberger „Tschernobyl-Hilfe“ und das Speyerer Frauenhaus. Jahrelang haben er und seine verstorbene Ehefrau Senta am Heiligen Abend Obdachlose, Bedürftige und Alleinstehende beschenkt. Oft hat er Menschen, wenn er über deren Schicksal in der Zeitung las, sofort geholfen.

Zwei Dinge sind über die Jahre seiner engagierten Arbeit zu seinem Markenzeichen geworden: sein Fahrrad, mit dem er unermüdlich auch derzeit noch in der Stadt unterwegs ist, und seine schöne Handschrift. Er hat potenziellen Neumitgliedern der Lebenshilfe handgeschriebene emotionale Briefe auf edlem Papier geschrieben. Das hat oft Eindruck gemacht und sich für die Sache ausgezahlt. Briefe schreibt er immer noch: 2019 an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier etwa, weil der in Wässas Augen gute Arbeit macht. Oder an den Chef der Bellheimer Brauerei und an die Genehmigungsdirektion Süd. Von beiden verlangt er Einsatz für eine dauerhaft gesicherte Trinkwasserversorgung. Das treibt ihn um, seit die Sommer immer trockener werden.

Der rüstige Jubilar hat wohl ein gutes Karma, gute Gene und eine gute Gesundheit. Aber er tut auch was für Körper und Geist. Jeden Morgen macht er Hanteltraining. Er fährt weiter Rad (und Porsche), liest viel (Zeitung) und „dischbediert“ gerne über Gott und die Welt. Morgen wird gefeiert. Mit den drei Kindern und sechs Enkeln. Was Corona noch so erlaubt.