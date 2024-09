Speyerer Einzelhändler und Gastronomen, die am Park(ing) Day vor gut einer Woche auf dem Königsplatz beteiligt waren, plädieren in einer Stellungnahme für eine attraktivere Innenstadt. Es sei nicht so, dass „der“ Einzelhandel möglichst viele Parkplätze fordere, es gebe in der Branche auch andere Stimmen.

Das schreiben die Unterzeichner Sophie Etzkorn und Luise Sobetzko (Kaufladen), Heinrich Schulz (Collage Gallery) und Michael Martin (Spiele-Cosmos). Neben ihnen sprechen sich in der Stellungnahme die Gastronomen Sonja Petzinger und Camille Guillier (Weinstube Eulenspiegel) sowie Alexander Deutsch (Weinwunderbar) für eine klimaangepasste Stadtentwicklung aus. „Studien belegen, dass Attraktivität mehr ist, als komfortabel parken.“ In der Stadt werde „nicht nur konsumiert, sondern auch gelebt“. Gebe es mehr Platz dafür, profitierten Unternehmer wie Einwohner.

Beim Park(ing) Day wollten die Initiatoren aus den Vereinen Inspeyered und Zukunftsforum andere Nutzungsmöglichkeiten für den Königsplatz aufzeigen. Das sei mit rund 1000 Besuchern „statt 50 parkender Autos“ gelungen, so die Unternehmer. Sie hätten bei der Aktion gerne über ihre Ziele diskutiert, jedoch hätten vor Ort „die lauten und kritischen Stimmen gefehlt, die in der Zeitung und online präsent waren“.