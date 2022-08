Finanzielle Anreize, ein umfangreiches Weiterbildungsangebot und eine verlässliche Gehaltsentwicklung: Damit will das Unternehmen Anicura, das auch in Speyer eine Niederlassung hat, dem Fachkräftemangel begegnen.

Anicura bietet europaweit tierärztliche Betreuung für Haustiere an. Auch in der Tullastraße in Speyer hat die ursprünglich schwedische Unternehmensgruppe eine Niederlassung. Weil die Versorgungs- und Fachkräftesituation laut einer aktuellen Pressemitteilung des Unternehmens angespannt ist, will die Firma das Berufsbild laut eigener Aussage jetzt attraktiver machen.

Dazu gehört demnach eine Mindestgehaltserhöhung von 3,5 Prozent für alle Mitarbeitenden noch in diesem Jahr. „Darüber hinaus ist für spätestens 2023 eine verlässliche Gehaltsentwicklung geplant“, heißt es weiter. Intern soll es einen verbindlichen Vergütungsrahmen geben, „der eine verlässliche Gehaltsentwicklung in Abhängigkeit von Qualifikation und Erfahrung für die Mitarbeitenden bietet“. „Damit setzt Anicura ein starkes Zeichen im Markt, der von anspruchsvollen Arbeitsbedingungen und einer angespannten Fachkräftesituation geprägt ist“, so das Unternehmen.

Mehr Geld sowie Aus- und Weiterbildung

Das Berufsfeld müsse insgesamt „deutlich attraktiver werden“. Zu den finanziellen Anreizen will Anicura mit einem „umfangreichen Aus- und Weiterbildungsangebot sowie weiteren Mitarbeitervorteilen“ bei den Mitarbeitenden punkten. Stichworte seien hier etwa die sogenannte givve-Card, ein monatlicher steuerfreier Zuschuss, ein Jobrad-Angebot, Rabatte sowie die Übernahme von Verbandsbeiträgen.

„Der Beruf des Tierarztes ist spannend und abwechslungsreich. Er ist aber auch fordernd und komplex. Das zeigt uns nicht zuletzt der Fachkräftemangel, der das Berufsfeld aktuell vor große Herausforderungen stellt“, wird Carla Naumann, Geschäftsführerin Anicura DACH, zitiert. „Uns liegt es am Herzen, dass Haustiere auch morgen sicher und gut versorgt werden können. Deshalb muss tierärztliche Arbeit wieder mehr Wertschätzung erfahren. Menschen, die sich tagtäglich mit großem Engagement für die Gesundheit und das Wohl von Tieren einsetzen, brauchen attraktive Arbeitsbedingungen.“