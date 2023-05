Die dringend gebrauchten Unterkünfte für weitere Schutzsuchende werden nicht im Speyerer Wohngebiet Neuland errichtet. Der Haupt- und Stiftungsausschuss hat sich am Donnerstagabend einstimmig dafür ausgesprochen, dem Stadtrat einen Alternativstandort in der Butenschönstraße gegenüber dem Judomaxx zu empfehlen. Ursprünglich war geplant, ein Containerdorf für bis zu 150 Asylbegehrende neben einem Bolzplatz an der Alten Rheinhäuser Straße im Süden der Stadt aufzustellen. Das Vorhaben hatte für Proteste unter den Anwohnern gesorgt. Für den neuen Standort sprechen nach Ansicht der Verwaltung und des Hauptausschusses vor allem die ausreichende Größe, die zentrale Lage sowie die Anbindung an soziale Einrichtungen im Umfeld, welche die Integration der Neuankömmlinge unterstützen könnten. Das knapp 6000 Quadratmeter große Gelände ist im Eigentum der städtischen Verkehrsbetriebe und wird derzeit noch als Lagerplatz genutzt. Dort sollen zunächst Unterkünfte für 75 Menschen entstehen, die bei Bedarf erweitert werden können. Die Stadt rechnet für den ersten Bauabschnitt mit Kosten in Höhe von mehr als 1,5 Millionen Euro.