Die Hotel-Stellplätze sind schon da, das Hotel folgt bald: Auf dem Parkplatz Untere Langgasse sind seit wenigen Tagen 35 von rund 200 Stellplätzen für das Amedia Plaza Hotel Speyer reserviert, das in der benachbarten Postgalerie in Kürze eröffnet. Maarten van Dongen, zuständig für die Expansion der österreichischen Hotelgruppe Amedia, bestätigte die Pacht der Stellplätze durch die Eigentümergesellschaft der Postgalerie, der Erwe Immobiliengesellschaft in Frankfurt, ab September. Sie würden dem Vier-Sterne-Haus mit 120 Betten von Erwe zur Verfügung gestellt. Betrieben werde der Platz von der Conti-Park AG Berlin. Wie die Auslastung der Stellflächen sein werde, könne er derzeit noch nicht sagen. Van Dongen bestätigte am Montag noch einmal den schon früher von ihm genannten Hotel-Eröffnungstermin 1. Oktober. „Da es sich nicht um städtische Parkplätze handelt, kann und wird die Stadt die Hotel-Parkplätze nicht an anderer Stelle ausgleichen können“, informierte die Sprecherin der Stadt, Lisa Eschenbach, am Montag.