Mit großer Mehrheit hat der Stadtrat am Donnerstagabend drei Anträge der Wählergruppe Schneider (WGS) und der AfD zurückgewiesen. Matthias Schneider hatte gefordert, zwei unbebaute Grundstücke in der Tullastraße daraufhin zu überprüfen, ob sie als Standort für eine Flüchtlingsunterkunft geeignet seien. Auch mit dem früheren Haus für Kinder der Diakonissen in der Bartholomäus-Weltz-Straße sowie dem leerstehenden Scherer-Stift solle so verfahren werden.

Stadtentwickler Robin Nolasco wies darauf hin, dass die Flächen in der Tullastraße als Biotope ausgewiesen seien, ein Areal dürfe allein schon aufgrund von Altlasten nicht mit Wohnungen bebaut werden. Die Immobilien in der Innenstadt hingegen gehörten der Landeskirche. Diese habe signalisiert, die frühere Kita abreißen und das Scherer-Stift sanieren zu wollen. Aber dafür gebe es noch keinen Bebauungsplan. Für eine umgehende Nutzung seien beide Gebäude zu marode.

Für die AfD hatte Benjamin Haupt beantragt, erstens die Bezeichnung Speyers als „sicherer Hafen“ zurückzunehmen sowie zweitens vom Land einen Aufnahmestopp für Geflüchtete in Speyer zu verlangen. Alle drei Anträge wurden abgewiesen.