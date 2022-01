Vermutlich weil er unter dem Einfluss von Cannabis stand, ist ein 21-jähriger Autofahrer am Dienstagabend laut einem Bericht der Polizei Speyer vor einer Kontrolle geflüchtet. Wie die Beamten mitteilen, sah der junge Mann die Polizeistreife gegen 23.15 Uhr in der Lindenstraße und machte kehrt. Er beschleunigte und parkte schließlich am Fahrbahnrand in der St.-Markus-Straße. Die Beamten kontrollierten den Mann dennoch und stellten nach eigenen Angaben Anzeichen für den Konsum von Drogen fest. Ein veranlasster Test schlug positiv auf Cannabis an.