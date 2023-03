Zu einer Verkehrsgefährdung kam es laut Polizei am frühen Sonntag durch einen 18-jährigen Autofahrer. Er hätte um 4.10 Uhr in der Oberen Langgasse kontrolliert werden sollen, fuhr mit seinem VW Passat jedoch davon. Seine Flucht zog sich demnach von Speyer über die B 39 in Richtung Dudenhofen und dann über mehrere Feldwege im Bereich von Hanhofen und Harthausen. Als die Beamten den jungen Fahrer gestellt hatten, wiesen sie ihm dem Bericht zufolge nach, dass er unter Betäubungsmitteleinfluss stand und Alkohol konsumiert hatte. „Außerdem konnte er keinen Führerschein vorweisen“, heißt es. Auf den 18-Jährigen kämen nun Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, diverser weiterer Verkehrsdelikte sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Zeugen oder Personen, die durch den jungen Fahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.