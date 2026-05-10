Ein 22-Jähriger ist in Speyer mit einem elektrischen Skateboard in eine Polizeikontrolle geraten. Gegen ihn wird nun ermittelt. Kontrolliert wurde der Mann am Samstagabend gegen 20.15 Uhr in der Geibstraße. Dabei stellten die Polizisten Cannabisgeruch sowie körperliche Ausfallerscheinungen fest. Nach Angaben der Polizei wurde wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eine Blutentnahme angeordnet, die ein Arzt auf der Polizeidienststelle entnahm. Zudem verfügte das E-Skateboard über keine Versicherung und wurde sichergestellt. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzes sowie wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.