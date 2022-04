Der Führerschein ist erst einmal weg bei einem 26-Jährigen, der am Sonntag in Speyer unter Drogeneinfluss unterwegs war. Um 7 Uhr wurde die Polizei eigenen Angaben zufolge über ein Auto informiert, das auf der B39 mehrfach die Mittellinie überfahren haben soll. In der Großen Gailergasse stoppte und kontrollierte die Polizei Fahrzeug und Fahrer. Es gab Anzeichen für einen Betäubungsmittelkonsum. Der Drogentest ergab dann auch ein positives Ergebnis auf Amphetamine. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und stellten den Führerschein sicher. Zudem erwartet ihn ein Strafverfahren.