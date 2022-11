Gleich mehrere Verstöße wirft die Polizei dem Fahrer eines Kleinkraftrads vor, der am Sonntag, 18.15 Uhr, in der Friedrich-Ebert-Straße in Speyer-West aus dem Verkehr gezogen wurde. Der 44-Jährige habe sofort zugegeben, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. „Außerdem ergaben sich Verdachtsmomente für den aktuellen Konsum von Cannabis und Amphetamin“, melden die Beamten. Der Mann habe eine Blutprobe und die Schlüssel seines Gefährts abgeben müssen.