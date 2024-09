Ein stark alkoholisierter 59-jähriger Mann hat am Sonntag gegen 14 Uhr Passanten in der Geibstraße angepöbelt. Nach Angaben der Polizei schwankte er merklich und taumelte wiederholt auf die Straße. Dies führte dazu, dass andere Verkehrsteilnehmer anhalten mussten. Die Polizei griff ein, um den Mann zu schützen, und brachte ihn in Gewahrsam. Nachdem er ausgenüchtert war, durfte er wieder gehen.